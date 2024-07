Il giocatore potrebbe giocare in Ligue1 nella prossima stagione, nella squadra in cui ha totalizzato 41 presenze e 18 gol nella stagione 2022-2023

Tornerà al Marsiglia? Sicuramente in Italia lo corteggiano. Ad esempio, l'Udinese sarebbe pronta a riaccoglierlo. Alexis Sanchez però piace anche all'Olympique Marsiglia, dove ha giocato prima del rientro all'Inter, nella stagione 22-23 e ha segnato 18 gol in 41 presenze. Il suo ritorno in Ligue 1 è possibile, piace pure al Lille, ma divide in due il club guidato da De Zerbi.