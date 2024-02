Pizzi: “Inter, campionato non chiuso. C’è una variabile da considerare”

All’andata contro la Roma il grande tema fu “Inter contro Lukaku”. Qual è il tema di questa gara di ritorno?

“Il vero banco di prova per la Roma di De Rossi. Tre vittorie, ok, ma le avversarie erano alla portata. L’Inter è la grande prova d’esame e potrebbe dare il vero senso del livello di questa Roma. Per capire se la mano di De Rossi possa essere importante anche per un prosieguo in futuro. I giocatori sembrano completamente rinati; sono felici nel giocare. De Rossi è romano e romanista e i giocatori sono di ottimo livello: lui ha saputo toccare le giuste corde motivazionali”.

Il campionato è già chiuso?

“Penso proprio di no. L’Inter ha la possibilità di andare avanti in Champions. I turni a eliminazione diretta ti portano via tantissime energie in Serie A, dove mancano moltissime partite. Ha battuto nettamente la seconda, ma ci sono una marea di trappole da qui alla fine”.

Sommer rischia di battere i record d’imbattibilità dei suoi colleghi della Serie A del passato?

“È una difesa incredibile. È una squadra che subisce pochissimi gol, ma anche pochissimi tiri. Sommer sta avendo un rendimento da record, ma spesso è spettatore inoperoso della partita: Avere tutti questi italiani in difesa rende poi più automatica la comunicazione”.

