Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Fausto Pizzi, ex calciatore, ha parlato così del momento straordinario dell'Inter: "Più bella nelle ultime giornate, hanno una leggerezza nel giocare e una convinzione incredibile, un morale alto che permette di fare grandi partite contro chiunque. Probabilmente come rosa gli anni scorsi forse avevano anche qualcosa di meglio ma questa sta dando maggiori soddisfazioni. Sono in testa meritatamente con numeri incredibili. Bisogna anche ammettere che Inzaghi ha fatto un percorso di miglioramento personale che lo ha portato a questo livello. Quest'anno non ci sono mai stati veri cali di concentrazioni che abbiamo visto negli anni scorsi".