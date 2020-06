Pizzi: “Lautaro e Haaland segneranno i prossimi anni. L’argentino ha qualità innate”

Intervenuto tra le colonne di Marca, Juan Antonio Pizzi, ex ct del Cile, ha parlato così del centravanti dell’Inter Lautaro Martinez, esaltandone le qualità: “Ci sono due attaccanti che penso segneranno i prossimi anni. Il primo è Lautaro Martínez, il prototipo dell’attaccante che sta generando quel cambiamento di cui sto parlando. Ha qualità innate, come si può vedere in Serie A. Ho sempre pensato che, chiunque si esibisca in Italia, possa farlo in qualsiasi altro campionato, considerate le difese. Inoltre, ha alcune caratteristiche che lo rendono adatto allo stile di attaccante che il Barcellona ha sempre cercato: elegante, versatile, veloce, efficace e con la capacità di adattarsi. Poi sono rimasto colpito da Erling Haaland. Stiamo parlando di una realtà, come si può vedere al Borussia Dortmund, dove sta dimostrando di avere la forza di essere un calciatore di alto livello che si adatta perfettamente al Real Madrid. Le sue virtù? Gioventù, straripanza, gol e margini di miglioramento lo rendono un giocatore da tenere a mente”.