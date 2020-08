Pizzi: “Messi all’Inter? Suning può tutto, due cose mi hanno colpito. Il loro sogno…”

Fausto Pizzi, ex calciatore dell’Inter e attuale direttore tecnico del settore giovanile dello Jiangsu Suning, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva: “Suning? Lavorando con loro mi hanno colpito le grandi possibilità economiche e la struttura organizzativa. Per l’Inter hanno preso i migliori dirigenti, cercando di ricalcare l’organizzazione adottata in Cina. Avendo lavorato nelle academy di Suning in Cina, il loro sogno è scovare un giocatore cinese di primo piano e di portarlo all’Inter, ma al momento vedo tutto ciò ancora irrealizzabile. Messi? Suning può tutto“.