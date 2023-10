Pizzi: “Mourinho provoca ma Inzaghi non deve nascondersi. Lukaku e Pavard…”

"Il curriculum parla per lui. Lui nasce terzino destro, è uno di spinta. Quando perdi un po' di velocità ti puoi riciclare nella difesa a tre come Darmian, ma ancora lo vedo poco attento nel ruolo".

Pressione per l'Inter che potrebbe vedere la Juventus davanti per una sera:

"Ci sta. La Juve è costruita per stare davanti ed è un fatto. Inzaghi però può stare sereno con la squadra che ha. Sarei più preoccupato se fossi un altro tecnico ma non Inzaghi. Ci sono tutti i presupposti perché sia una giornata positiva per l'Inter".