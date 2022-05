Roma, Pjanic: “Mourinho? Grande lavoro. Dybala sarebbe perfetto lì”

Le parole del centrocampista: "Dybala sarebbe perfetto e la Roma perfetta per lui. Da quello che vedo, la Roma deve fare un passo avanti"

Intervenuto ai microfoni de La Repubblica, Mirale Pjanic , ex centrocampista della Roma, ha parlato così di Jose Mourinho : «Ha portato una follia che mancava negli ultimi anni. Alla Roma ci sono stati sempre allenatori molto bravi: Luis Enrique, Rudi Garcia, Spalletti... molto preparati, molto forti. Ma Mou ha vinto ovunque, ha un'esperienza europea formata in tutti i campionati. Sa gestire le situazioni particolari. E ovviamente con la sua comunicazione, che è molto importante, sta togliendo tante pressioni alla squadra. Sta facendo un grande lavoro quest'anno».

«Sì e no. La passione che c'è a Roma non la trovi altrove, ma a volte diventa pressione. Quest'anno però vedo una grande sintonia tra Mourinho e i tifosi. E se arrivano altri giocatori potrà ambire a un posto più in alto».