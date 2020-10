Plastino: “Inter, situazione particolare. Conte formidabile ma perde qualche colpo se…”

Intervenuto in collegamento nel corso della trasmissione ‘Sunday Morning‘, il giornalista Michele Plastino ha analizzato il derby tra Inter e Milan con il successo nei rossoneri di Pioli per 2-1.

“Il film che rappresenta Conte è ‘Nel centro del mirino’. Lui per me è un personaggio western, che sa essere cattivi e buono. Alterna bastone e carota sia con la comunicazione che i suoi giocatori. L’Inter è in una situazione particolare, che è figlia del suo allenatore. Conte è formidabile e uno dei più quotati nel mondo ma – nonostante sia bravo a caricare la sua squadra – se c’è qualcosa che non va perde qualche colpo. Bisogna vedere come reagisce a questa sconfitta nel derby, un ko diverso degli altri. Con Conte o va bene o va male“.