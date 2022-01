Plastino: “Juve da scudetto con Vlahovic? No, troppo tardi. Ma tenga Dybala”

Le parole del giornalista: "La Juve vuole tornare a pensare in grande e ha effettuato una seria ricapitalizzazione. Mi aspetto che Dybala resti"

"Assolutamente no, ormai è troppo tardi. E poi un paio di squadre sono ancora un gradino sopra...".

"Assolutamente no, la Juve vuole tornare a pensare in grande e ha effettuato una seria ricapitalizzazione. Mi aspetto che Dybala resti in bianconero".