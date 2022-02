Plusvalenze, la Procura Figc chiude le indagini: ecco gli 11 club coinvolti

È arrivata la chiusura del primo filone di indagini sulle plusvalenze “sospette” nate da una relazione della Covisoc

È arrivata la chiusura del primo filone di indagini sulle plusvalenze “sospette”. La Juventus ha confermato di aver ricevuto la comunicazione sulla conclusione delle indagini da parte della Procura Federale. "Si tratta dell’inchiesta nata dalla relazione della Covisoc, che si era mossa in parallelo pure con la Consob, visto che la Juve è un club quotato in Borsa, e che aveva portato alla segnalazione alla Procura federale di 62 scambi sospetti", scrive La Gazzetta dello Sport .

I club potranno ora leggere, con i loro legali, gli atti e produrre delle memorie difensive. Poi la Procura deciderà eventuali pene. Questo l'elenco delle società coinvolte: in Serie A Empoli, Genoa, Juve, Napoli e Samp. Poi in Serie B Pisa e Parma, 2 di Lega Pro, Pescara e Pro Vercelli, più 2 club non più affiliati, Novara e Chievo.