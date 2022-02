Pochesci: “Mourinho farebbe più fatica in C che in A. Si scusi per la stronzata che ha detto”

Stanno facendo ovviamente discutere le indiscrezioni diffuse oggi dal Corriere dello Sport in merito al discorso fatto da Mourinho

"Per Mourinho la Serie C è un campionato debole e fiacco, ma scommetto che ad allenare una squadra di terza serie troverebbe più difficoltà di quelle che sta incontrando adesso in Serie A. Mourinho, così parlando, non solo ha dimostrato di non conoscere la Serie C, ma ha offeso anche tutto il mondo della Lega Pro: dovrebbe scusarsi, perché quando si dicono stronzate si può chiedere scusa, non c'è nulla di male. Ed è bene che il tecnico si ricordi il Catania, ora in C. Non riconosco più il Mou di una volta, adesso sembra quello forte coi deboli e debole con i forti".