L’aneddoto di Pochettino su Hakimi: “Con una domanda mi ha sorpreso”

L'allenatore del PSG ha parlato del marocchino e lo ha definito 'un bravo ragazzo'. Ha spiegato perché raccontando un episodio

Lo ha preso contropiede. Ma non erano in campo. Mauricio Pochettino ha raccontato in conferenza stampa un aneddoto su l'ex Inter Hakimi. «Sono contento per la doppietta e per lui, è un bravissimo ragazzo e un giocatore che ci porta tanto e non solo dal punto di vista dei gol. Sta lavorando tanto sulla destra, in fase difensiva e offensiva. Segnare è importante per la squadra e per lui».