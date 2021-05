Stampa Uk – Pochettino ha comunicato addio al PSG. Destini intrecciati per lui e Conte

Il tecnico del PSG non vorrebbe più continuare a Parigi: si libera un'altra panchina. Due i club alla finestra

Il calcio è una storia strana fatta di destini che si intrecciano e di storie affascinanti. L'ultima pagina del calcio europeo ha raccontato la vittoria in ChampionsLeague del Chelsea di Tuchel. È arrivato a gennaio a Londra, dopo l'esonero del PSG, il club con il quale ha perso la finale l'anno prima. Sulla panchina del club parigino era arrivato invece Pochettino, esonerato dal Tottenham dopo essere diventato vice campione d'Europa nel 2019. Al suo posto invece era arrivato Mourinho che gli Spurs hanno esonerato in questa stagione. Lui ha trovato un nuovo futuro alla Roma. Pochettino, con il club parigino, non è riuscito a raggiungere la finale di CL e ha perso anche il campionato. Pare che la sua avventura a Parigi sia già finita.