FCInter1908.it, nell’ultimo podcast in collaborazione con Interfans.org, ha analizzato la prestazione fornita dall’Inter di Antonio Conte contro il Cagliari. Tanti gli argomenti toccati. In primo piano, ovviamente, l’arrivo in nerazzurro di Christian Eriksen. Ascolta il podcast!

Ascolta l’episodio 76: “La pareggite. Eriksen per ripartire! Un pensiero per Kobe” su Spreaker.