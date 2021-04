PODCAST – InterStellar: Inter-Sassuolo e la Champions che sembrava sfumata…

Appuntamento con il podcast di FcInter1908.it "InterStellar". In vista della sfida di campionato, andiamo a rivivere la sfida tra Inter e Sassuolo del 12 maggio 2018

Dopo il successo di Bologna nel sabato di Pasqua, l'Inter si prepara alla gara di recupero contro il Sassuolo. In vista della sfida di campionato, andiamo a rivivere il match del 'Meazza' tra l' Inter e il club neroverde del maggio 2018 con il Podcast di FcInter1908.it " InterStellar ".

L'Inter, reduce dal poker rifilato in Friuli all'Udinese, ospita il Sassuolo nell'anticipo del trentasettesimo e penultimo turno della Serie A 2017/2018. L'obiettivo è tenere accesa la speranza di qualificazione in Champions League - che manca da sei anni - e mettere pressione alla Lazio, avanti di due punti in classifica e impegnata meno di 24 ore più tardi sul campo del Crotone.