Podolski: “Inter? Non è stato un buon passo: l’ho imparato. Ma lo rifarei perché…”

Lukas Podolski parla dell’Inter come di una fase della sua carriera di cui rammaricarsi. Intervenuto nel podcast Einfach mal Luppen ha parlato della sua carriera. Ed è tornato pure su quella parentesi nerazzurra. A Milano ha giocato 18 gare e ha segnato un solo gol. Di quella esperienza ha sottolineato: «Sono arrivato in squadra nel mercato invernale, nel mezzo di una stagione e devi fare in modo che tutto funzioni da subito. Non è stato un buon passo, ma è stata anche un’esperienza per rendersi conto che un prestito così non ti serve a niente, non fa per te. Allora lo metti in conto per le fasi successive della tua carriera. Se lo rifarei? Fai viaggi, fai esperienza, conosci persone, puoi visitare le città. Queste sono grandi esperienze per la vita».

(Fonte: sport.de)