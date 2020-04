Inter, Pogba ma non solo: Conte ha indicato il giocatore ideale per esaltare Eriksen

Secondo l’edizione odierna di Tuttosport, l’Inter starebbe sondando il terreno con Mino Raiola per capire i margini di un’eventuale operazione Pogba, desideroso di lasciare il Manchester United dopo quattro stagioni. Un colpo che, qualora si realizzasse, avrebbe del clamoroso, e che soddisferebbe pienamente Antonio Conte, che lanciò il centrocampista francese ai tempi della Juventus: Pogba, nelle idee del tecnico nerazzurro, ha le caratteristiche ideali per far rendere al meglio Christian Eriksen.

In tal senso, l’ex ct della Nazionale avrebbe indicato un altro nome ritenuto ideale per il suo progetto tattico: quello di N’Golo Kanté, centrocampista del Chelsea e della Nazionale francese.

“Antonio Conte sarebbe il più contento di tutti, visto che ha già allenato Pogba alla Juventus e soprattutto cerca un centrocampista box to box tipo il francese (o Kanté del Chelsea) per far esplodere Christian Eriksen in tutta la sua bellezza“.