Le polemiche su quanto accaduto in Inter-Milan tra Zlatan Ibrahimovic e Romelu Lukaku continuano a trascinarsi sui social. Anche Paul Pogba, ex compagno di squadra di entrambi al Manchester United, ha voluto dire la sua in merito, difendendo lo svedese dalle accuse di razzismo. Questo il tweet del francese: “Zlatan… razzista? Mi ama troppo, quindi è l’ultima persona che considererei razzista! Dai, non scherziamo”.