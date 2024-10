«Sono davvero rammaricato per quanto accaduto nelle scorse ore, ma purtroppo non è un problema solo di Napoli». Matteo Politano, in un post sui social, ha commentato quanto gli è successo la sera di mercoledì 9 ottobre a Posillipo quando, dopo essere uscito da un ristorante dove aveva cenato, non ha più ritrovato la sua auto. Il calciatore del Napoli, che ha giocato anche nell'Inter, ha usato il suo profilo Instagram anche per fare un appello a chi gli ha portato via la macchina.