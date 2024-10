Napoli, rubata la Smart di Politano fuori da un ristorante

Non è la prima volta che succede, specie nell'ultimo periodo. Questa volta è stata rubata l'auto dell'ex Inter Matteo Politano. Era posteggiata in zona Posillipo nei pressi di un ristorante dove il giocatore si era fermato per cena. "Quando è uscito non ha più trovato la sua auto Smart che era parcheggiata all'esterno del locale", racconta l'ANSA che riporta la notizia.