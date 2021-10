Napoli, Politano: “Essere primi è bellissimo. Spalletti? Cambiato rispetto agli anni all’Inter”

Matteo Politano ha ritrovato completo smalto al Napoli, dopo un'esperienza in chiaroscuro con la maglia dell'Inter

"Si sta molto bene primi in classifica. Il campionato è ancora lungo e mancano tante partite. Dobbiamo restare concentrati. Ho trovato Spalletti carico; entusiasta di essere a Napoli. Tatticamente è abbastanza cambiato rispetto a quando ero all’Inter. La rosa si è completamente messa a sua disposizione. C’è stato un cambio di mentalità rispetto allo scorso anno, soprattutto nelle difficoltà. Napoli mi piace tantissimo. Viviamo tanto la città con la mia famiglia anche ora che ho una bimba piccola. Siamo felici di essere qui. Nazionale? Io faccio sempre il massimo per il Napoli, solo così posso mettere in difficoltà Mancini e riuscire a esser convocato".