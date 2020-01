Politano-Spinazzola, Inter e Roma trattano. Giocatori bloccati in hotel, mancano i dettagli

Inter e Roma continuano a trattare per lo scambio Politano-Spinazzola, con i due giocatori che aspettano a breve notizie bloccati nei rispettivi alberghi.

“Mancano dettagli, manca la definizione del numero o della percentuale di presenze necessarie per far scattare l’obbligo di riscatto. Però la trattativa è ripartita ed è, se non chiusa, vicina alla chiusura. È un passo avanti enorme rispetto alle posizioni di mercoledì sera, quando si era arrivati alla rottura: la mediazione è uno scambio di prestiti, con obbligo di riscatto che scatta a 15 presenze (con un minutaggio minimo per essere considerate), come vorrebbe l’Inter, o al 50 per cento di presenze rispetto alle gare totali (variabili in base al tragitto nelle coppe), come vorrebbe la Roma. Nelle ultime 24 ore, mentre si riaprivano le discussioni, sono invece “scomparsi” i test atletici supplementari, che erano stati motivo ufficiale del rinvio. Spinazzola avrebbe dovuto sostenerli in mattinata, ma presto era arrivata la comunicazione dal club giallorosso che non li avrebbe autorizzati. L’esame di “condizionamento” può aspettare. Così come attende Leonardo, che verrà «superato» nel rito delle firme da Young, per cui la via verso il contratto sembra meno accidentata. Da parte sua Politano ha visto sfumare il primo appuntamento col “ritorno a casa”, la Coppa Italia. Il prossimo è a Genova, domenica: la speranza è che per allora si possa uscire dall’hotel”, si legge su La Gazzetta dello Sport.