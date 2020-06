Ag. Politano: “Ecco perché ha zittito la panchina Juve. Prima del rigore gli hanno detto…”

Intervenuto ai microfoni dell’emittente radiofonica Radio Kiss Kiss, Davide Lippi, agente di Matteo Politano, ha risolto l’arcano relativo al gesto dell’ex Inter dopo il rigore segnato ieri contro la Juventus nella finale di Coppa Italia, in cui si vede lo stesso Politano zittire qualcuno seduto sulla panchina bianconera. Ecco le sue parole:

PANCHINA DELLA JUVE ZITTITA – “Lui ha zittito sicuramente qualche componente della panchina della Juventus che ha cercato di disturbarlo con qualche parolina di troppo cercando di farlo sbagliare. Così ha tirato un gran rigore e ha zittito la panchina bianconera al termine del penalty”.

CONTENTO A NAPOLI – “Sono contento per come sta andando perché Giuntoli ha creduto in lui fin dal primo momento e sta avendo ragione. Matteo è un grande e sono convinto che può fare ancora tanto e meglio in maglia azzurra”.

(Fonte: Radio Kiss Kiss)