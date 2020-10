Termina 0-0 la sfida tra la Polonia e l’Italia di Nations League. Nonostante le diverse occasioni, gli azzurri non sono riusciti ad andare in rete e portano via da Danzica soltanto un punto, che li riporta però in testa al Gruppo 1 del Girone A. Il centrocampista dell’Inter Nicolò Barella ha giocato per 78 minuti ed è stato sostituito poi da Manuel Locatelli.