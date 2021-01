Polverosi: “L’Inter frana per la retromarcia di Conte. I dati spiegano gli effetti dei cambi”

I numeri fotografano la questione: “I dati degli ultimi 20 minuti dell’Olimpico danno un’idea chiara sull’effetto delle sostituzioni: 9 tiri a 0 per la squadra di Fonseca, 145 palloni toccati dalla Roma nella metà campo dell’Inter contro i 19 dell’Inter nella metà campo della Roma e i 20 palloni toccati in area nerazzura contro i 2 in area giallorossa. Più che un calo, una frana. Molto spesso i cinque cambi (quattro in questo caso) portano dei benefici alle grandi squadre, ma possono trasformarsi in un pericolo se maneggiati con poca cura”.