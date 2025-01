Polverosi: “L’Inter ha la migliore difesa di Champions. Ma occhio a…”

"Eppure nessuna delle 18 partite di stasera si trasformerà in un’amichevole di lusso. Soldi, prestigio e ranking Uefa, tutte possono aiutare il proprio Paese a conquistare un posto in più in Champions, come accadde per noi l’anno scorso. Se Inter, Atalanta e Milan resteranno nel gruppo delle qualificate agli ottavi, saremo l’unica nazione ad avere tre squadre direttamente promosse, l’Inghilterra per ora è a due (Liverpool e Arsenal) come la Spagna (Barcellona e Atletico Madrid), la Germania una sola (Bayer Leverkusen). Sarebbe una bella promozione per la Serie A".