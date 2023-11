Polverosi: “Inter un bunker. Campionato ora diverso ma se batte la Juve…”

È un campionato differente soprattutto per le prime due. Un anno fa l’Inter aveva 24 punti, era fuori dalla zona-Champions, a -8 dal Napoli; la Juve era a quota 22, dentro solo la zona-Conference. Oggi la squadra di Inzaghi e quella di Allegri hanno tutt’e due 7 punti in più (solo la Fiorentina ha fatto lo stesso balzo in avanti) e se la Juventus ha mantenuto la sua integrità difensiva (ha incassato gli stessi 7 gol del campionato scorso), l’Inter è diventata un bunker, oggi ha la migliore difesa della Serie A (6 gol subiti), un anno fa era la decima (17 gol presi).