Inter, Polverosi: “Da Inzaghi ci aspettiamo un guizzo. Serve qualcuno che…”

L'analisi del giornalista:

Tra le pagine del Corriere dello Sport, Alberto Polverosi, giornalista, ha analizzato così il momento dell'Inter in vista della sfida di domani sera contro la Juventus: "Da Inzaghi, troppo fedele a se stesso, al suo modulo e alle sue idee, ci aspettiamo stavolta un colpo di genio, ma basterebbe anche un guizzo. L’Inter sta facendo una fatica enorme, ed eccessiva per i mezzi a sua disposizione, a fare gol. Togliendo la cinquina rifilata alla Salernitana, dal 16 gennaio scorso in 8 partite ha segnato appena 6 volte.