Polverosi: “Su Inter-Napoli si può fare una sola proiezione attendibile”

Su Inter-Napoli pesa, più che su altre partite, l’effetto del Mondiale. Sei qatarioti per Inzaghi, cinque per Spalletti. Una formazione mista uscirebbe così: Onana; Dumfries, De Vrij, Kim, Olivera; Anguissa, Brozovic; Lozano, Zielinski, Lautaro Martinez; Lukaku. A naso, il lavoro di restauro e rilancio è più complicato e faticoso per Inzaghi. È vero che l’unico campione del mondo di questa partita ha la maglia nerazzurra, ma Lautaro Martinez, di rientro in Italia in queste ore, è uno dei pochi argentini a non aver mantenuto le aspettative: era partito titolare nella Seleccion, ha finito da riserva di Julian Alvarez.

Tuttavia il problema vero, per il tecnico interista, si chiama Lukaku. È arrivato in Qatar infortunato, ha recuperato, giocato e sbagliato contro la Croazia i gol decisivi per portare il Belgio agli ottavi, tornato rapidamente a casa proprio per i tanti e incredibili errori del suo gigante. Lukaku era il giocatore grazie al quale l’Inter avrebbe dovuto rendere sostanziose le ambizioni-scudetto, ma il suo ritorno finora ha creato problemi di gioco e non ha aggiunto le reti necessarie per reggere il passo del Napoli. Dumfries e Brozovic sono stati invece protagonisti in Qatar. Se l’olandese porterà all’Inter la stessa energia del Mondiale, per il Napoli non sarà semplice arginarlo. Anche il croato ha fatto un ottimo Mondiale, anzi, era l’unico giocatore per cui Inzaghi avrebbe dovuto ringraziare il collega ct Dalic che in Qatar lo ha rilanciato ai suoi livelli. Solo che in semifinale Brozovic si è fermato di nuovo e ora le condizioni vanno valutate. Protagonista lo è stato pure Onana, ma per ragioni diverse. A cominciare da Inter-Napoli ha l’occasione per riprendere quello che ha lasciato in Qatar".