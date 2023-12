Ponciroli: “Ecco cosa mi è piaciuto in particolare dell’Inter col Benfica”

Il giornalista Fabrizio Ponciroli a TMW Radio ha parlato anche dell’Inter. Ecco il suo pensiero post Champions: “Per quanto riguarda l’Inter mi è piaciuta molto la reazione, è vero che nella ripresa ha inserito i big ma credo che il pareggio sarebbe comunque arrivato visto che fino al 3-2 non aveva fatto cambi. Il Napoli invece ha sprecato un’enorme occasione, perché sul 2-2 ha buttato via una ripartenza che non puoi sbagliare. L’errore di Meret poi è pesantissimo, perché a Madrid non puoi permetterti di fare questi errori. E poi sono rimasto ancor più impressionato da Bellingham, è un giocatore straordinario e mi sembra decisamente più forte anche di Haaland e Mbappé”.