Ponciroli: “Inchiesta Inter? A San Siro con la Stella Rossa ho notato che…”

"Contro certe squadre lasciare questi spazi è rischioso, se non hai quella solidità difensiva contro squadre come Bayern e Liverpool puoi andare in difficoltà. Il dubbio è sulla difesa, ma sono convinto che dipenda molto anche dal centrocampo, i centrocampisti corrono sempre tanto e forse Inzaghi deve trovare qualcuno che possa dare un’ulteriore mano. Sul Milan continuo a pensare che vada dove lo porta Leao, è troppo Leao-dipendente e questo ragazzo ti fa innervosire. Quando si accende ce ne sono pochi come lui, ha delle accelerazioni e un controllo palla straordinario, però lo vedi poco e sembra il classico giocatore che si accende una o due volte a partita, questo non è sufficiente. Lui è la perla del Milan, se non si accende Leao non vanno da nessuna parte. A livello difensivo poi dar via Kalulu è stato un errore grave, hanno dato via il miglior centrale che avevano”.