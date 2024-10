Dopo la vittoria in Champions con la Stella Rossa, l'Inter ha iniziato a preparare la delicata sfida col Torino. Inzaghi pensa alla formazione migliore, ci saranno sicuramente dei cambi rispetto all'undici sceso in campo contro la squadra serba.

"La gestione di Inzaghi è totale e avviene anche dentro le stesse partite, non solo con le scelte iniziali ma pure con le sostituzioni. Ed è questo il passaggio più delicato, in cui il tecnico dovrà sbagliare il meno possibile. L’Inter si è evoluta, rispetto a un anno fa. È cresciuta, perché in fondo tutta la rosa è salita di livello, compresi quelli che già erano ad Appiano. La strada è tracciata, non si torna indietro. Per intendersi: tra la formazione di due sere fa contro la Stella Rossa e quella che giocherà sabato contro il Torino, ci saranno almeno sei variazioni dal primo minuto", rivela La Gazzetta dello Sport.