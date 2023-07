Ponciroli: “Inter, Frattesi grandissimo colpo. Lukaku? All’Inter serve quello vero”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Fabrizio Ponciroli, giornalista, ha parlato così del mercato dell'Inter: “Con Frattesi secondo me l’Inter ha fatto un grandissimo colpo, neanche lui sa quanto è forte. Ha segnato undici gol in due anni, non si ferma mai e credo sia veramente uno dei colpi migliori degli ultimi anni. Poi il mercato dell’Inter ruota inevitabilmente intorno a Lukaku. Serve il vero Lukaku, non l’ectoplasma dei primi mesi. Nelle difficoltà economiche si sta vedendo ancora una volta la magia di Marotta che riesce sempre a costruire una squadra competitiva.”