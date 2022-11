Ponciroli: “Sosta? Potrebbe essere un rischio per il Napoli. Per l’Inter non cambia nulla”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Fabrizio Ponciroli ha parlato dei rischi che la sosta può avere su alcune squadre in campionato: "Per la Juve è un peccato perché aveva ritrovato un buon ritmo".

"Credo che sia stato un bene per il Milan. Potrebbe essere un rischio per il Napoli perché adesso ha modo di pensare che ha un vantaggio siderale sulle avversarie. Per l'Inter non cambia nulla".