Ponciroli: “Juve, prestazione terribile con l’Inter. Ritengo che i nerazzurri…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, il giornalista è tornato sulla vittoria dell'Inter contro la Juve

Gianni Pampinella Redattore

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Fabrizio Ponciroli è tornato sulla vittoria dell'Inter contro la Juve nella semifinale di Coppa Italia. "La Juve? Malissimo, una prestazione orribile. Sono molto deluso dai giocatori, continuo a pensare che il male peggiore non sia Allegri ma tutta questa situazione che si è creata e prima o poi avrebbe portato delle conseguenze. Non giustifica la prestazione, però in un periodo dove tutti cercano alibi sicuramente bisogna considerare questo fattore. Mi auguro che la Juve riesca a ritirarsi su perché l’Europa League è fondamentale".

"Oltre alle scelte di Allegri, mi ha deluso chi ha le qualità per fare la differenza. Non posso accettare una prestazione del genere da Di Maria, Rabiot ha quasi tolto la gamba, se ti mancano giocatori così importanti contro una squadra forte come l’Inter fai fatica. Merito all’Inter che nell’arco dei 180 minuti si è presa la finale.”

Dall’altra parte invece come giudichi l’andamento dell’Inter? — “Credo che l’Inter abbia sofferto molto il momento di calo del centrocampo, che ritengo il più forte del campionato, superiore anche a quello del Napoli. Lo si è visto contro la Juve, una superiorità tecnica, fisica e atletica impressionante. È normale poi che se hai la possibilità di arrivare in finale di Champions o di Coppa Italia ci metti qualcosa in più, in campionato magari speri di farcela anche non andando al massimo. Sulla carta però l’Inter resta una squadra fortissima”.

(TMW Radio)