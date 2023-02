Ponciroli: “Lukaku, gol per la sua permanenza all’Inter. Ma non capisco una cosa”

“Per l’Inter ti dico Lukaku, perché ha segnato un gol pesante per la sua permanenza all’Inter ma anche per le casse della società, passare il turno porterà 20 milioni nelle casse nerazzurre. Non capisco una cosa, se Lukaku non sta bene non può essere Lukaku, quindi non capisco certe critiche, questo era evidente e anzi vederlo così voglioso fa ben sperare. Nel Milan mi ha impressionato il concetto di squadra più che un singolo, la forza è il collettivo e Pioli sta ritrovando il gruppo. Ci sono individualità forti ma non funzionano se non funziona il gruppo. In casa Napoli c’è l’imbarazzo della scelta ma vado su Osimhen, che mi sembra l’attaccante puro più forte d’Europa dopo Haaland, Mbappé per me non è un centravanti puro. Osimhen è cresciuto in maniera esponenziale, ha un senso del gol clamoroso. È un attaccante impressionante. Per Belotti sono veramente contento e cito lui in chiave Roma, il caloroso applauso del pubblico gli ha fatto toccare il cielo con un dito. Ha ricevuto un’ovazione che lo ripaga di una stagione folle tra problemi e infortuni”.