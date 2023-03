Ponciroli: “Mourinho non mi sorprende. Si sta rendendo conto che Roma…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Fabrizio Ponciroli ha commentato l'espulsione di José Mourinho nel corso di Cremonese-Roma: "Mourinho non mi sorprende, ha fatto tante battaglie nel corso della sua carriera. A volte ha anche esagerato e penso che in questo momento si stia rendendo conto che Roma non è una città facile dove lavorare".

"Il suo credito è ancora abbondante, e se dovesse andar via a fine stagione dovrebbe comunque ricevere i meriti di un trofeo riportato in una squadra che non vinceva da tanto. Sulle sue parole non ci vedo nulla di particolare, mantiene il suo personaggio".