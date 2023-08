Ponciroli: “Scudetto? Per me la favorita è l’Inter, impazzisco per Frattesi”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Fabrizio Ponciroli ha parlato così della corsa scudetto in Serie A: “Il Milan si è rinforzato in maniera strutturata, ha acquistato giocatori funzionali al pensiero societario. Sono scommesse, ma che sicuramente possono rendere moltissimo sia sul campo che a livello di cessioni. Il Milan poi è diventato una squadra potente, e in Serie A questo può fare la differenza. Il voto per il mercato del Milan è 8.5, anche se la favorita per lo Scudetto per me resta ancora l’Inter.