Cosa hai pensato durante Spagna-Italia?

“Posso dire disgusto? Male male, ma non è che mi interessasse più di tanto il risultato perché ci sono delle squadre superiori a noi, ma così no. Avrei preferito perdere 5-0 e giocarmela. Donnarumma è stato incredibile, però avrei preferito prendere una goleada ma giocarmela e provarci. Loro sono superiori, ma noi non siamo e non possiamo essere così scarsi. Probabilmente non siamo riusciti a fare nulla di quello che si voleva fare. Per essere chiari, mi ha deluso molto anche Spalletti. Mi sarei aspettato la seconda punta, un modulo diverso, ha fatto solo cambi sistematici. Togliere Scamacca per mettere Retegui che cambia? Per fortuna abbiamo ancora una chance per dimostrare che sappiamo giocare a calcio, però non abbiamo avuto neanche il coraggio di provarci”.