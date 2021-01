Giacomo Poretti: “Soffro il derby, non me ne frega niente della Juventus. A Sanchez chiedo…”

Giacomo Poretti prima del derby di Coppa Italia: “La maglia di Sforza del film? La tengo io. Non è che c’è molto da vantarsi (ride). Il gioco comico era che arrivò l’ennesimo giocatore che doveva essere fenomeno, il gioco comico era dormire con la maglia di uno “sfigato” e non con quella di Ronaldo. Il derby lo soffro sempre, sto male tre giorni prima e se va ,ale tre giorni dopo. A me della Juventus non frega niente. Soffro calcisticamente il derby con i cugini. A Milano è così. Se si vince si può andare tranquillamente al supermercato. E’ una roba seria il derby. Tre uomini partita di stasera? Io avrei citato uno che Conte ha messo in panchina, Hakimi. Poi Lukaku e Sanchez. Spero che Alexis faccia gol perché devo ammortizzare la sua maglietta che ho comprato per mio figlio. Dammi una soddisfazione, Alexis. Ricorda me perché siamo alti uguali. Io ho avuto un infortunio più serio di lui e ho dovuto dedicarmi ad altro. Per fare quella parte in cui ero milanista ho preteso gli stessi soldi di Lautaro”.

(Inter TV)