Poretti: “Speriamo che il girone di ritorno dell’Inter non sia così disastroso”

Serata davvero amara per il tifoso interista Giacomo Poretti. Il noto componente del trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo, in collegamento con DAZN, ha espresso la sua frustrazione per la sconfitta dell'Inter contro l'Empoli a San Siro: