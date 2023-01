Inter, Inzaghi: “Sconfitta che rallenta la nostra corsa. Skriniar? Non deve scusarsi”

"Non era la nostra miglior serata, abbiamo trovato un avversario di valore. Volevamo restare in partita dopo l'espulsione, abbiamo creato qualcosa ma non siamo riusciti a segnare. E' una sconfitta che rallenta la nostra corsa. Abbiamo preso gol in un momento in cui eravamo tornati in partita, poi abbiamo perso ordine e distanze. Una sconfitta che brucia e che fa male di fronte ai nostri tifosi. Chiudiamo il girone d'andata con 37 punti e tanti rimpianti, vogliamo far meglio nel girone di ritorno. Se mi aspetto delle scuse da Skriniar? Assolutamente no. Ha fatto due falli che devo rivedere, sono rimasto un po' perplesso per l'espulsione. E' un professionista esemplare. C'è questa situazione che non aiuta, ma ho una società alle spalle che sta cercando di risolvere questa e altre situazioni".