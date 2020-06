Porrà: “Inter, non tutto è compromesso. Lautaro si dia una mossa. È opportuno che capisca…”

Intervenuto negli studi di Sky Sport 24, Giorgio Porrà ha analizzato il momento dell’Inter. Da Conte fino a Lautaro, questo il commento del giornalista: “Non tutto è compromesso, anzi guardando il calendario mi sembra abbastanza in discesa anche se con l’Inter sempre meglio non fare questo tipo di discorsi visto il dna. È stato risolto l’equivoco Eriksen e anche il danese è stato messo nelle condizioni di poter affermare la propria differenza. Lautaro? Bisogna che si dia una mossa, è assolutamente la copia pallidissima del giocatore che nei primi mesi della stagione aveva fatto 16 gol. Col Napoli è stato di gran lunga il peggiore in campo. È opportuno che capisca che a 22 anni la rapidità con cui si è impennata la quotazione può tranquillamente scendere. Il problema è che l’Inter ha bisogno di lui. Ricordiamo sempre che Conte alla prima stagione qualcosa l’ha vinta, in mano ha tutte le carte a disposizione per far bene“.

(Sky Sport)