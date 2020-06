SM – D’Ambrosio e Godin in gruppo. Ecco cosa ha chiesto Conte alla squadra. Lautaro…

Antonio Conte potrà contare su quasi tutti i suoi uomini in vista della gara di domenica contro la Sampdoria. Secondo quanto riporta Sport Mediaset aver recuperato gli acciaccati ad esclusione di Vecino è un buon inizio. Come ha chiesto alla squadra, l’allenatore adesso vuole rivedere la cattiveria di inizio stagione insieme a una concentrazione maggiore. Contro la Sampdoria giocheranno probabilmente gli stessi del San Paolo con De Vrij recuperato a guidare la difesa. D’Ambrosio e Godin di nuovo in gruppo. In attacco Lautaro avrà un’occasione importante per rispondere alle critiche ed evitare il sorpasso di Alexis Sanchez.

(Sport Mediaset)