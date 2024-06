"La Nazionale spero di vederla nelle fasi cruciali in modo da giocarsi qualcosa e magari per cucire la bocca a Mourinho che continua a bombardare il movimento da lontano, movimento che gli ha rimpinguato il conto in banca. Dice che questa è una generazione senza talenti forse dimenticando che abbiamo vinto un Europeo con l'Under 17, qualche pensierino buono lo possiamo coltivare. Spagna, Francia, Germania, Inghilterra e Portogallo sono superiori, partiamo da fari spenti, da sfavoriti, ma l'obiettivo della gestione è il Mondiale 2026. Dobbiamo spazzare via lo scempio di non qualificarsi per la rassegna iridata"