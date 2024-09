Porrà: “Napoli unica alternativa a Inter e Juve. Conte? Ripenso al 2011…”

Giorgio Porrà , giornalista Sky, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli”: "Ripenso al 2011 in questo avvio di campionato, quando Conte arrivò alla Juventus e rimodulò una squadra che veniva dalle macerie plasmandola attorno alle proprie motivazioni. Quando i colleghi vedono Conte ottenere da calciatori e presidenti quello che vuole un po’ ci rimangono.

Ma l’aspetto più importante è il fatto che dopo Verona, dove non era lui, è ritornato ad essere l’Antonio Conte che conoscevamo, pronto a dare tutto con anima e spirito totalizzanti verso i risultati, a volte anche sorprendenti. Conte se non arriva primo al massimo arriva secondo, soprattutto non avendo le coppe. Continuo a pensare che se c’è una squadra che può proporsi come alternativa ad Inter e Juventus quella è il Napoli".