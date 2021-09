Porrini: “Campionato equilibrato. Inter, arrivati giocatori oculati per Inzaghi”

Le parole dell'ex calciatore: "Per quel che si sta vedendo oggi, i nerazzurri e il Napoli hanno un qualcosa in più e le vedo più avanti degli altri"

Intervenuto ai microfoni di TuttoJuve, Sergio Porrini, ex calciatore, ha parlato così della corsa scudetto in Serie A: "Per me il campionato si è equilibrato tantissimo, proprio perché ci sono stati tantissimi cambi di allenatore e ognuno di loro cerca di portare la propria filosofia ed identità di gioco. L'Inter è cambiata anche in campo, persi Hakimi e Lukaku sono arrivati giocatori oculati per il gioco di Inzaghi. Per quel che si sta vedendo oggi, i nerazzurri e il Napoli hanno un qualcosa in più e le vedo più avanti degli altri".