Porrini: “Bastoni già veterano: stupito dalla crescita. Inter, Gagliardini perfetto”

L'ex difensore ha parlato dei calciatori dell'Inter Alessandro Bastoni e Roberto Gagliardini, entrambi cresciuti nell'Atalanta

"Lo conosco benissimo avendo la fortuna di averlo allenato negli Allievi: era più giovane rispetto all'età, già allora la società e tutti noi intravedevamo delle qualità superiori. Si vedeva sarebbe potuto diventare un campione, ma non mi aspettavo questa crescita così esponenziale: in primis quella fisica, lì è cambiato del tutto muscolarmente e ha aumentato la forza fisica mantenendo la tecnica. A lasciare a bocca aperta però è la sua tranquillità, sembra un veterano con 300 partite in Serie A. Merito al giocatore e a Conte che gli ha dato fiducia, facendo sì che potesse crescere".

"L'Inter ha tanti campioni, e in quel contesto è perfetto, adatto. Anche lui è cresciuto molto rispetto alle prime prestazioni nell'Inter: penso che più di questo non possa fare, ha raggiunto un livello per cui gioca spesso in una rosa del genere, credo sia il massimo. L'ho visto crescere molto".