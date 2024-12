"Non è una partita tra due squadre in crisi che può sancire una rinascita", ha detto poi l'ex bianconero Porrini

"Siamo sempre qui, sono 3-4 anni che si parla della svolta. Con Pirlo, con Allegri...io sinceramente credevo di non dover essere di nuovo qui ad analizzare una Juventus in crisi e che una partita può sancire la svolta. Ero convinto che quest'anno potesse partire meglio da subito, quindi ci andrei cauto. Non è una partita tra due squadre in crisi che può sancire una rinascita. Ci vogliono risultati e altre prestazioni"