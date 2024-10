Porrini: “Ad oggi l’Inter è superiore alla Juve. Motta molto bravo ma…”

"Penso che debba essere assorbito questo ko dalla Juve, è il primo passo falso stagionale, la Juve è stata dominata ed esce forse un po' ridimensionata in Europa. In Serie A invece tutte stanno affrontando con difficoltà le partite, non c'è ancora una squadra che a livello di gioco stia dominando. La Juve uscì con le ossa rotte dalla sconfitta con l'Inter, vedremo che partita verrà fuori. Ad oggi l'Inter è superiore, anche per rosa".